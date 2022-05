Inês Castel-Branco foi a mais recente convidada do podcast de Mafalda Rodiles - 'Oh, mãe'. A atriz falou da importância de se manter uma relação saudável e de se saber reconhecer quando é tóxica.

"Acho que encontrar a pessoa certa dá trabalho e muitas vezes estamos a perder tempo com pessoas erradas, muito tempo. E muitas vezes não tens coragem porque tens medo de estar sozinha, porque é confortável ter alguém", nota num vídeo partilhado por Mafalda.

"Se estás a discutir, se estás a chorar, se estás com dúvidas, se estás com uma auto-estima de merda, se calhar não estás no sítio certo", defende.

Posteriormente, partilha uma experiência mais pessoal: "Todas nós já tivemos uma relação tóxica. Eu tive uma, demorei um ano e meio a sair de lá. (...) Tive várias relações dessas anos últimos anos e em todas elas cheguei a um momento em que disse ‘desculpa, não me leves a mal, mas não és tu’".

Veja o vídeo:

Leia Também: Dália Madruga pede bom senso aos pais após discussão sobre bolachas Maria