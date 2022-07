Parece que Inês Castel-Branco tem um novo amor. A notícia foi avançada no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, tendo por base uma fonte próxima da atriz.

"Temos uma fonte que me garantiu que a Inês Castel-Branco já está a namorar com este jovem", contou o comentador Hugo Mendes.

O jovem de que se fala é Ricardo Salsa, que recentemente posou ao lado da atriz numa campanha para a marca de vestuário KOZII.

Inês publicou o resultado desta sessão nas suas redes sociais e declarou: "Está quase a começar o melhor festival do mundo. Em colaboração com o Boom Festival, a minha marca de eleição, KOZII, criou esta linda coleção. Juntei-me a este homem que é o mais bonito do mundo e a Fabiana Kocubey sacou-nos estas fotos maravilhosas. Está tudo certo".

Ainda no decorrer da emissão de 'Passadeira Vermelha' foi desvendado que Ricardo Salsa é chef de cozinha e destacado o facto de Luísa Castel-Branco ter colocado gosto em todas as fotos e vídeos nas quais a filha surge junto do alegado namorado. "Cheiram-me que aprova [o namoro]", brincou, por fim, Hugo Mendes.

