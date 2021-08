Depois de ter partilhado com os seguidores da sua conta de Instagram um momento de aflição que viveu a propósito da sua segunda gravidez, na sequência de um sangramento que a levou às urgências do hospital, já em casa, Inês Aires Pereira aproveitou para agradecer o apoio que tem recebido através desta plataforma vindo de outras mulheres.

Nas stories, a atriz notou: "Estou aqui desfeita a ouvir as histórias das mulheres. Estou a receber tanto apoio, amor e estou a ouvir tantas mulheres que passaram pelo mesmo, umas que a gravidez seguiu, outras que a gravidez não evoluiu. Somos tantas a passar por isto. Estou sozinha em casa, mas tudo menos sozinha. Vou continuar a ler as vossas mensagens", afirmou, visivelmente sensibilizada com a onda de carinho gerada à sua volta.

"Obrigada a todos pela força e boa energia que estou a receber", disse ainda, deixando, uma vez mais, uma palavra de agradecimento ao segurança do hospital que a ajudou no momento de enorme aflição.

Fique a par do que aconteceu: "Perdi muito sangue. Ficar em repouso a ver se consigo aguentar o bebé"