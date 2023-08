Esta tem sido uma semana particularmente delicada para Carolina Deslandes e para a sua equipa.

A cantora emitiu um comunicado na segunda-feira, dia 14 de agosto, no qual referia que a sua equipa tinha estado envolvida num grave acidente de viação.

Do seu staff resultaram três feridos - que não foram identificados pela artista - e do outro veículo que também esteve no acidente houve pelo menos uma vítima mortal, uma vez que no comunicado Carolina dava as "condolências à outra família envolvida no acidente".

A mensagem terminava com um pedido da artista para que não lhe fossem colocadas mais perguntas sobre o tema e falando dos próximos tempos a nível profissional. "Estamos a fazer o possível para cumprir com os nossos deveres profissionais, não sendo essa a nossa primeira prioridade".

Entretanto, o município de Valença anunciou o cancelamento do espetáculo previsto para essa noite.

Desde então, a cantora não tem feito praticamente nenhuma publicação nas redes sociais, com exceção de uma story enigmática na sua conta no Instagram publicada durante a madrugada de 15 de agosto.

A partilha não continha qualquer fotografia, apenas uma frase que referia que "Muita gente luta com o sono porque dormir requer paz", sem adiantar se a partilha estaria relacionada com o trágico acidente.

Entretanto, Carolina Deslandes já voltou a subir ao palco esta quinta-feira, dia 17 de agosto, na abertura do festival Sol da Caparica sem, no entanto, fazer qualquer menção ao concerto nas redes sociais, contrariamente ao que é seu costume.

