Iker Casillas fez questão de prestar uma homenagem às vítimas do atentado terrorista que abalou o solo espanhol no dia 11 de março de 2004.

Foi nesse dia que ocorreram os ataques terroristas na estação de Atocha, em Madrid, do qual resultaram quase 200 mortos, data que o antigo jogador do FC Porto destacou na sua página do Instagram esta quarta-feira.

Na rede social, o ex-futebolista partilhou uma imagem de um vela, escrevendo apenas na legenda da mesma a hashtag: "16 anos".

Leia Também: França assinala 1.º dia nacional de homenagem a vítimas do terrorismo