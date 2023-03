Iker Casillas não deixa de manter a vida social ativa e não passa despercebido aos olhos da imprensa espanhola. Ainda agora, o ex-guarda-redes do FC Porto desfrutou de uma agradável noite com uma amiga e foi motivo para estar em destaque nos meios internacionais.

A revista Semana conta que Iker esteve a desfrutar de um jantar num restaurante em Madrid com a referida mulher, cuja identidade não foi revelada até ao momento. Depois ambos saíram do local de braços dados.

Entre conversas e risos, a proximidade chamou logo a atenção e ficou registada em imagens captadas pelos paparazzi. O encontro terminou assim que chegaram ao estacionamento do restaurante, que foi quando se despediram com um carinhoso abraço e cada um seguiu no seu carro.

Esta curiosidade chega numa altura em que a ex-companheira de Iker, Sara Carboneto, publicou pela primeira vez no Instagram uma fotografia do atual namorado, Nacho Taboada. De recordar que Iker e Sara são pais de dois meninos, Martín e Lucas.

