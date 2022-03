Carolina Deslandes partilhou um vídeo hilariante do namorado, Igor Regalla, no qual não consegue conter as gargalhadas ao ver uns chinelos da artista. "Odeias?", questionou a cantora, percebendo que a peça não era do agrado do companheiro.

"Eu gosto de ti, é o que importa", respondeu Igor, sem conter o riso.

Na legenda da publicação, Deslandes acrescentou: "Acho que TODA a mulher tem uma peça de vestuário que os homens não entendem e gozam até à exaustão. Acusem-se!!!".

Veja o momento em baixo.

