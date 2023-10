Foi através da sua página de YouTube que Susana Dias Ramos se manifestou sobre a identidade de género.

"Não aceiro, não quero aceitar que agora tenha que comer isto. A pessoa identifica-se com um gato, a pessoa identifica-se com uma chávena, a pessoa identifica-se com uma planta e eu vou achar que isto é saudável", começou por comentar.

"Isto é insultar o DSM-5, que é o manual de diagnóstico das doenças mentais. Isto é insultar a evolução, isto não é identificação de género, é tolice", afirmou.

"Com esta coisa da modernice das identidades de género, creio que o povo se baralhou. [...] Já vivemos uma sociedade em que entendemos que às vezes a biologia não corresponde àquilo que nós procuramos. [...] Existem três tipos de identificação de género. [...] Até aí eu aceito, vivemos numa sociedade em que conseguimos entender que nos podemos identificar com diversas coisas. [...] Mas como é que vou aceitar que uma pessoa se identifica com um eucalipto?", explicou.

"Só sou eu que acho que isto é perigoso?", questionou ainda. Veja abaixo o vídeo completo da psicóloga e comentadora de reality show da TVI.

