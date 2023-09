Iasmin Lira continua a ter dificuldades em agradar aos espectadores do 'Big Brother'. No entanto, há uma outra concorrente no fundo da tabela de popularidade do programa esta semana.

Nas redes sociais do reality show já é possível perceber quem está a ter a melhor prestação e quem, pelo contrário, está perto de abandonar o jogo.

Mariana Pinto foi bastante criticada esta semana por ter dito que foi objetificada e sexualizada por Francisco Monteiro e Francisco Vale quando estes se encontravam no anexo, opinião com a qual os espectadores, na generalidade, não concordaram.

Por outro lado, Mariana foi também sancionada por ter comunicado indevidamente com o anexo, o que a fez perder lugar na casa e ser imediatamente transferida para esta pequena divisão.

Por estes motivos ocupa o último lugar da tabela, sendo dessa forma a pessoa com menos taxa de aprovação neste momento. Ainda assim, Iasmin Lira continua a ser uma das concorrentes menos populares, ocupando agora o penúltimo lugar, logo depois de Soraia Rodrigues.

Em sentido contrário, e a reforçar o favoritismo, está Joana Sobral, que se encontra uma vez mais na primeira posição. Logo depois surge Hugo Andrade, com Francisco Vale a completar o 'pódio'.

Veja abaixo a tabela completa.

1º Joana 80%

2º Hugo 71%

3º Francisco Vale 70%

4º André 70%

5º Rogério 69%

6º Márcia 69%

7º Dulce 56%

8º Jéssica 54%

9º Fábio 51%

10º Francisco Monteiro 50%

11º Zé Pedro 48%

12º Paulo 47%

13º Ossman 47%

14º Catarina 46%

15º Vina 41%

16º Palmira 40%

17º Soraia 32%

18º Iasmim 30%

19º Mariana 30%