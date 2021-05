Ian McKellen esteve recentemente no programa 'The Jonathan Ross Show', onde voltou a falar abertamente sobre a sua sexualidade.

A ocasião serviu ainda para que o ator, conhecido pela sua participação na saga 'O Senhor dos Anéis', explicasse o motivo pelo qual nunca chegou a contar aos pais que era homossexual.

Questionado sobre qual a proximidade que tinha com os pais, o artista respondeu: "O mais próximo que consegues ser quando a tua mãe morre quando tens 12 anos e o teu pai morre quando tens 22. Nunca lhes contei que era gay, por exemplo. Eles nunca me viram fazer os meus melhores papéis. Mas lembro-me do meu tempo com eles como boas memórias".

Ian, que foi criado no seio de uma família religiosa, apenas partilhou publicamente que era homossexual aos 49 anos. O assumir tardio deu lugar depois a uma enorme abertura sobre o tema.

"Eu nunca mais parei de falar disso, compensei o tempo perdido", brinca.

"Descobri-me e tudo melhorou. A relação com a minha família, com amigos, com desconhecidos e o meu trabalho melhoraram, eu já não estava a esconder-me", garante, por fim.

Leia Também: Colton Underwood aceitou que era gay há um ano