Giovana Fagundes, humorista brasileira, já reagiu à polémica em que se viu envolvida depois de fazer uma piada sobre Marília Mendonça antes de iniciar uma viagem de avião. "Olha o tamanho do avião que me disseram que eu vou embarcar. Vou de 'teco-teco', vou de Marília Mendonça para São Paulo", disse.

Depois de ser amplamente criticada, inclusive pela mãe da cantora - que morreu em novembro de 2021 vítima de um acidente de aviação -, esta apresentou um pedido de desculpas através de um vídeo na sua página de Instagram.

Giovanna começa por explicar que antes do embarque estava "muito nervosa" pois nunca tinha circulado numa aeronave tão pequena.

"Na hora, a primeira pessoa que me veio [à cabeça] foi a Marília Mendonça e eu citei-a no vídeo, mas em nenhum momento quis fazer uma piada com a morte. Não foi a minha intenção", garante.

"Peço desculpas, assumo o meu erro", diz ainda, notando que era fã da artista e que chegaram a trocar mensagens no Instagram.

"Fiquei emocionada quando aconteceu a fatalidade com a Marília Mendonça, fiquei muito mal, chorei muito, assim como o Brasil", sublinha.

Por fim, realça: "Em nenhum momento quis satirizar ou diminuir a morte da Marília".

