A conversa que Meghan Markle e o príncipe Harry tiveram com Oprah Winfrey, no domingo, como seria de esperar, está no centro das atenções.

Apesar de terem recebido algumas críticas, são muitas as manifestações de apoio que têm sido destacadas, como aconteceu por parte de Hugh Jackman.

A estrela de 'X-Men' publicou um vídeo na sua página de Instagram, na segunda-feira, onde elogia a honestidade e a "coragem" do casal por causa da entrevista.

"Recomendo a entrevista da Oprah com a Meghan e o Harry que eu a Deb [mulher do ator], e milhões de pessoas por todo o mundo assistiram ondem à noite com espanto", disse o ator, de 52 anos.

"Porque lá estávamos nós, a observar uma mulher incrivelmente importante e ao seu marido, a falar muito abertamente, corajosamente, honestamente, com tanta dignidade sobre o momento mais difícil das suas vidas e o seu pedido de ajuda", acrescentou.

No mesmo vídeo, Jackman descreveu o depoimento de Meghan como um "exemplo incrível" para não enfrentarmos sozinhos as questões da saúde mental. "Procure ajuda, e se não está a receber ajuda onde procura, continue a procurar", destacou.

"Só quero dizer obrigado, Meghan, obrigado, Harry, pela tua coragem", afirmou ainda.

Veja o vídeo completo:

Leia Também: Harry e Meghan: Levantam questões raciais em nações da Commonwealth