Este domingo, 14 de janeiro, aconteceu mais uma gala do programa 'Dança com as Estrelas' e sem dúvida que um dos momentos mais marcantes foi protagonizado pelo modelo Tiago Carreira, um dos concorrentes do programa.

O manequim dançou kizomba com Andreia, bailarina com quem tem vindo a trabalhar.

A certa altura da dança, que poderá rever aqui, começa a cair água, o que tornou a coreografia ainda mais sensual.

Ora veja: