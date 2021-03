A Hollywood.com anunciou esta semana que não publicará mais fotos de paparazzi de celebridades tiradas sem o consentimento da mesma. Foi relatado como sendo uma decisão coletiva do conselho editorial da editora, diretores de arte e outros funcionários e é a primeira grande editora de notícias de entretenimento conhecida a adotar esta política.

"Muitos paparazzi têm uma longa e bem documentada história de assédio agressivo e provocação a celebridades e figuras públicas a ponto de destruir - e em alguns casos - acabar com a vida das pessoas que estão a seguir", disse Heather Ata, Chefe de Marketing Oficial, Hollywood.com.

Reconhecemos que, como uma editora de notícias de entretenimento, tínhamos uma escolha - e decidimos que tínhamos o suficiente para tomarmos uma posição. Esperamos que outras empresas de notícias e meios de entretenimento à volta do mundo tenham a coragem de fazer o mesmo e juntem-se a nós na nossa mudança através do movimento #BanPaparazzi e banem fotos tiradas sem o consentimento da celebridade".

Os paparazzi são fotógrafos independentes que, muitas vezes sem permissão, seguem celebridades e figuras públicas na sua vida privada, filmando vídeos e tirando fotos com a intenção de vendê-los aos meios de entretenimento e outros veículos de notícias para publicação.

A decisão vem na sequência de uma onda de notícias recentes, entrevistas pessoais e documentários que examinam de perto o impacto devastador que alguns paparazzi tiveram na vida de celebridades e figuras públicas, especificamente a dor e o sofrimento emocionais, a perda de privacidade, perseguição, conflitos físicos e medo inerente que acompanha o facto de ser perseguido 24 horas por dia, 7 dias por semana, por estranhos.

Com uma presença digital de mais de 20 anos, a Hollywood.com recentemente comprometeu-se em aumentar a cobertura de notícias de entretenimento através das suas campanhas "Good in the Wood", "Hollygood" e "Green Hollywood". No início deste ano, a plataforma prometeu ainda parar de publicar sobre separações de celebridades e fofocas a nível superficial. A recusa em comprar ou publicar fotos de paparazzi tiradas sem consentimento através da campanha #BanPaparazzi reforça esse compromisso editorial de publicar apenas histórias alegres sobre os artistas favoritos dos seus leitores.

Num extenso artigo publicado na passada sexta-feira, 5 de março, a equipa editorial explicou a sua decisão da seguinte maneira: "Todos nós em Hollywood.com estamos ao lado dos nossos amigos famosos no direito de não serem mais assediados."