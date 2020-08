Andreia Silva foi mãe pela primeira vez no passado sábado, dia 22 de agosto. Apesar de todos os esforços, a ex-concorrente do programa 'Love On Top' não conseguiu atingir a dilatação necessária para o parto normal e acabou por ter de ser submetida a uma cesariana.

Passados dois dias, Andreia partilhou com os seguidores alguns detalhes da sua recuperação.

"Que sentimento tão puro e tão saboroso que é... ser mãe! Estou de coração cheio com tanto AMOR envolvido! Após ter sido submetida a cesariana, hoje já consigo andar melhor, já consegui tomar banho sozinha, já aprendi e consegui dar banho ao meu bem mais precioso e agora estamos a desfrutar ao máximo estes nossos momentos. Não me canso de olhar para ele, é tão lindo", declarou a mamã babada na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do seu bebé.

