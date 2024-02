A TVI anunciou esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, que entrará na casa do 'Big Brother - Desafio Final' uma das "mais fortes concorrentes de sempre dos reality shows em Portugal".

Tudo acontecerá esta noite, logo após o 'Jornal Nacional', conforme se pode ler na mais recente publicação do canal.

"Uma das mais fortes concorrentes de sempre dos reality shows em Portugal entra hoje como concorrente do 'Desafio Final' e com o seu sotaque, promete agitar as águas do jogo", começa por dizer a partilha em causa.

"Descubra de quem se trata, no 'Especial' com Cláudio Ramos, logo após o 'Jornal Nacional'!", diz ainda o canal.

Na caixa de comentários, o nome de Érica Silva é o mais repetido e, de acordo com as indicações deixadas, há uma forte probabilidade de este palpite se comprovar.

Leia Também: Pedro Soá deixa grandes elogios a Márcia Soares: "Gosto desta miúda"