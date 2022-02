Hilary Duff respondeu às críticas de que foi alvo pelo facto dela e do marido, Matthew Koma, terem deixado a filha, Banks, de três anos, andarem de carro sem uma cadeira apropriada.

"Não é que esteja a conduzir num rali com os meus filhos no banco de trás sem cadeira", afirmou a artista numa entrevista que deu a Romper.

Duff, de 34 anos, notou que as pessoas criticaram sem saberem o "contexto", bem como o sítio onde o vídeo foi gravado.

"Vão-me dizer que nunca puseram os filhos no banco de trás com um adulto só para andarem um quarteirão?", questionou. "Fiquei do género, 'feliz ano novo também para vocês'", completou.

