Larry Saperstein, ator de 'High School Musical: The Musical: The Series', assumiu-se bissexual, esta terça-feira, 1 de junho.

Uma partilha que foi feita num vídeo que o artista publicou no TikTok.

Logo após a partilha, os fãs do ator, de 23 anos - que interpreta Big Red no musical da Disney -, desejaram-lhe um "feliz" mês associado ao orgulho gay, que se assinala em junho.

is it really that unexpected tho ##pride

