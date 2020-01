Com 75 anos de vida, acabados de fazer, e 60 de carreira, Júlio Isidro esteve na manhã desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, no programa 'Você na TV', da TVI, à conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

Além de ter sido surpreendido com várias mensagens e de recordar alguns momentos da sua vida e carreira, Júlio falou ainda do colega e querido amigo Herman José, a quem teceu rasgados elogios.

Ao revelar que Herman irá ter uma "participação muito especial" na sua festa dos 60 anos de carreira, que vai decorrer no próximo dia 16, afirmou: "Ainda não há substituto".

Palavras que Herman fez questão de retribuir nas redes sociais. "Parabéns pelas 75 fresquíssimas primaveras Júlio Isidro e obrigado pela generosidade Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes", escreveu na sua conta do Instagram.

