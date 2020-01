Herman José atuou numa gala de celebração dos 25 anos de uma empresa de produtos auditivos e a música cantada pelo artista foi o seu mais recente tema, 'A Família de Leidi Gaga'. Mas não foi o único a dar espetáculo.

Manuel Luís Goucha também estava presente no evento e ambos protagonizaram um momento muito divertido ao exibirem a coreografia da música de Herman.

Um momento que foi partilhado na conta do Instagram do rosto da RTP1 e do apresentador da TVI.

Veja nas publicações abaixo:

