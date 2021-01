Helena Isabel Patrício recordou os tempos mais difíceis por que passou na Universidade de Coimbra, onde frequentou o curso de Direito. Durante três anos, a concorrente do 'Big Brother - Duplo Impacto' conta que foi vítima de bullying por parte de outro aluno.

"Acho que ele sofreu de bullying no secundário dele. Acho que pelo facto de ser filho de pessoas importantes arrastava outros com ele. Nunca me identifiquei com ele e foi por isso que me tratava abaixo de cão", relata.

"Parou porque um dia ia a subir as escadas e ele cuspiu-me para cima. Ele odiava-me. Eu não falava, nunca respondi. Cheguei lá cima e disse-lhe que não me tornava a fazer isso. Ele disse que não e eu peguei-lhe nos cabelos e foi até ao chão. Passei-me. Mandei uma mensagem no Facebook à mãe dele e a senhora ficou chocada. E a partir desse dia foi o meu melhor amigo", completa.

Recorde aqui este momento.

