Se existisse um clube das 'mamãs mais babadas', Helena Coelho teria, com certeza, os requisitos necessários para entrar. Esta sexta-feira, 22 de abril, em jeito de término de semana, a influencer destacou 10 momentos marcantes que viveu com a filha, a pequena Íris, nos últimos dias, uma escolha que, segundo a própria, não foi fácil.

"T0-1 desta semana! Só podia ter 10 coisas neste post mas vi-me à nora para escolher porque passou-se muita coisa que gostava de partilhar", nota, fazendo depois as legendas dos momentos.

"1. Íris feliz no campo!

2. A Íris passou uma noite com os tios (que ela é apaixonada e eles também!) e chegou-me esta foto amorosa dela com o meu tio e claro… um gatinho! Onde há gatos, há Íris ahah

3. Descobrimos que a Íris adora piscina, tivemos muita dificuldade em tirá-la de ao pé da água Ahaha vai pra natação ASAP!

4. Estou a tentar ensiná-la a soprar velas desde a altura do aniversário e não funcionou… mas vê-la a soprar um apito foi bom demais.

5. Íris chateada porque não lhe davam o que ela queria VS Íris quando já tem o que quer! (Quem aguenta o beicinho?)

6. Um banho cor de rosa, por causa de corante alimentar e que ela amou!

7. A felicidade dela a fazer bolachinhas e a sujar-se de farinha

8. A forma dela me pedir para por a língua de fora

9. Em Viseu, num mega quintal com relva e temperatura de Verão… foi taoooo feliz!

10. A dar beijinho à esquimó ao Pai, coisinha mais linda!", descreve.

Veja os momentos na publicação de seguida:

