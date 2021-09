Recentemente, Helena Coelho lançou uma nova rubrica na sua conta de Instagram intitulada 'A Mãe Tá On', onde fala sobre diversos assuntos. O último episódio foi sobre a sua carreira enquanto influenciadora digital, que a tornou conhecida junto do público.

Uma das questões colocadas era se Helena ganhava mais a trabalhar no digital ou na televisão, à qual esta respondeu afirmando que era no digital que mais lucrava.

Já sobre a concorrência nesta área, a comunicadora foi bastante honesta na sua resposta.

"Há [concorrência], mas eu silencio [no Instagram, de maneira a que os conteúdos não apareçam] quase todas. Às vezes notava que isso me limitava na criação de conteúdos. Primeiro, porque quando punha algum conteúdo ele era rapidamente copiado, e eu não tenho ideias criativas todos os dias. Então notava que não queria fazer mais aquele conteúdo porque alguém fez. Ou o contrário, alguém já tinha tido aquela ideia, eu achava aquela ideia incrível e já não punha. Assim não vejo o que as pessoas fazem e já lanço para o mundo".

