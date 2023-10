Helena Coelho partilhou uma fotografia nas stories da sua conta no Instagram a explicar o motivo pelo qual está um pouco ausente desta rede.

Utilizadora assídua da rede social, a influenciadora digital explicou que a filha, Íris, partiu um dedo, pelo que esteve com a menina no hospital.

"Ausente por motivo de: Irinha fraturou o dedo do pé! Mas já está bem", escreveu, na fotografia.

Noutra imagem mostrou que a menina está a recuperar bem e já nem pensa no dedo partido. "O foco já não era mais o dedo fraturado mas sim o novo 'guada-fuva' rosa", acrescentou Helena, mostrando uma fotografia da menina com um guarda-chuva transparente com o rebordo rosa, fazendo referência à forma como a menina ainda não sabe dizer bem a palavra.

