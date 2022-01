Helena Coelho surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com novas imagens da filha, Iris, que nasceu em abril do ano passado. Desta vez, a mamã 'babada' mostrou um vídeo da menina a dar os primeiros passos sozinha... mas com o apoio de "uma caixa nova para os gatos".

"Estava silenciosa demais... E do nada, uma caixa nova para os gatos foi uma motivação para esta pequena andar sozinha com apoio", escreveu a apresentadora da TVI no vídeo que publicou nas stories e onde mostra a filha.

Recorde-se que a menina é fruto da relação de Helena Coelho com o personal trainer Paulo Teixeira.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Helena Coelho sobre saída do 'Big Brother': "Levo o maior prémio"