Helen Mirren não conseguiu passar despercebida enquanto aproveitava as férias no México, tendo sido fotografada pelos paparazzi.

A atriz, de 77 anos, pode ser vista a descansar numa espreguiçadeira no meio da praia e em fato de banho.

De acordo com o Page Six, enquanto apanhava banhos de sol, Helen Mirren aproveitou ao máximo este tempo para relaxar, tendo colocado as alças do fato de banho para baixo, uma técnica muito usada para evitar as marcas enquanto bronzeava.

Veja na publicação abaixo algumas imagens de Helen Mirren que estão a circular nas redes sociais.

