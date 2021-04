Harvey Weinstein, acusado de vários crimes sexuais, vê a sua saúde ficar ainda mais debilitada no decorrer da sua estadia na prisão.

Norman Effman, advogado do antigo produtor de cinema, divulgou esta segunda-feira, dia 12, que o seu cliente está a ficar cego e a perder dentes.

As revelações foram feitas numa audiência virtual no Tribunal do Condado de Erie, na Pensilvânia, na qual se decidia uma eventual extradição de Harvey Weinstein para Los Angeles - onde foi acusado de 11 novos crimes relacionados com assédio sexual.

O advogado usou a condição de saúde do ex-produtor para tentar que este permaneça em Nova Iorque. Norman Effman alega que Harvey Weinstein está quase cego e a precisar de uma cirurgia ocular, bem como de procedimentos odontológicos para evitar que acabe por perder mais dentes, visto que já lhe caíram quatro até agora.

O discurso de defesa não foi, contudo, suficiente para convencer os promotores de Los Angeles, que se recusaram a concordar com o adiamento da extradição.

O advogado contesta agora a decisão do tribunal alegando que existem irregularidades no processo do Gabinete do Procurador Distrital.

