Harry Styles tem milhões de fãs em todo o mundo. A contribuir para isso está o seu talento, a sua simpatia e, também, o seu sorriso.

Sorriso esse que recentemente foi distinguido como o "mais atraente e impressionante do mundo", de acordo com um estudo feito por dentistas e profissionais de saúde oral e partilhado posteriormente no jornal Mirror.

O cantor, de 29 anos, tem a "simetria ideal", de acordo com o estudo em causa, e destronou assim a concorrência composta por nomes como Richard Madden, ator de 'Game of Thrones', e Regé-Jean Page, da série 'Bridgerton'.

No que às mulheres diz respeito, a apresentadora Maya Jama foi eleita a dona do "sorriso mais atraente do mundo", seguida de Kate Middleton, princesa de Gales.

