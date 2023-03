A retirada da casa no Reino Unido ao príncipe Harry e a Meghan Markle não surpreendeu Tom Bower, especialista em realeza britânica e escritor do polémico livro 'Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors'.

"O Harry e a Meghan provocaram-no [a Carlos III] com o livro do Harry e as entrevistas que ele deu", disse Bower em declarações ao Page Six.

"Quer dizer, do que é que ele estava à espera?", questionou ainda em tom de reflexão. "O Harry queria que a família real se ajoelhasse a pedir perdão. Ele perdeu a noção, deixou-se levar pela mentalidade de vítima", completou.

Recorde-se que o rei Carlos III decidiu conceder a Frogmore Cottage, propriedade nos jardins do Castelo de Windsor, ao príncipe André, seu irmão.

