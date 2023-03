Já se suspeitava que iria acontecer, embora agora seja oficial. O príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados a sair da casa que, até agora, era a residência de ambos no Reino Unido.

Trata-se de Frogmore Cottage, que se situa perto do Castelo de Windsor, em Inglaterra.

A informação foi avançada há instantes pelo porta-voz de Harry e Meghan: "Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram solicitados a desocupar a residência de ambos em Frogmore Cottage", fez notar, citado pela Sky News.

A imprensa internacional diz que esta decisão foi tomada pelo rei Carlos III. De acordo com o The Sun, Harry e Meghan ficaram "espantados" e o jornal noticia ainda que lhes terá sido indicado o início do verão como o prazo limite para a retirada dos pertences da casa.

A mesma publicação acrescenta que a residência terá sido entregue ao príncipe André.