O príncipe Harry tem material suficiente para lançar uma segunda parte do livro 'Na Sombra', no qual fez várias revelações polémicas sobre os bastidores da realeza britânica.

Conforme recorda o The Mirror, Harry optou por não revelar pormenores sobre o irmão, o príncipe William, e o pai, o rei Carlos III, uma vez que tinha "medo que estes nunca o perdoassem" se o fizesse.

"Poderiam ter sido dois livros, coloquemos as coisas assim", revelou o duque de Sussex ao The Telegraph na altura em que lançou a biografia.

"O difícil foi tirar coisas. Aconteceram algumas coisas, especialmente entre mim e o meu irmão, e a certo ponto, entre mim e o meu pai, que simplesmente não quero que o mundo saiba. Acho que eles nunca me perdoariam", reconheceu.

Para além disso, sabe-se que Harry teve 50 reuniões com J.R. Moehringer - 'escritor fantasma' do livro - e foram várias as ocasiões em que ambos tiveram dificuldade em decidir o que deixar no livro.

Será que o filho mais novo do monarca pretende lançar um novo livro?

Leia Também: Filhos de William e de Harry vão ter uma educação diferente?