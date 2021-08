O príncipe Harry e o príncipe William têm vindo a aproximar-se ao longo dos últimos tempos, apesar de viverem em países diferentes e dos problemas que já os dividiram, revelou o especialista em realeza Stewart Pearce.

"Sei que os quatro têm falado uns com os outros através de Zoom e FaceTime", disse o autor de 'Diana: The Voice of Change' à revista Us Weekly. "Estão muito próximos", notou ainda.

"A forma como veem o mundo é muito particular. E o que é notável é que eles respeitam-se totalmente, mas com uma perspetiva diferente", refere.

Pearce pensa ainda que as conversas entre os dois sejam muito "informais" e nas ocasiões mais descontraídas.

Será que os filhos de Carlos e Diana vão conseguir colocar finalmente os problemas para trás das costas?

