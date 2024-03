A saga das fotografias na realeza continua. Desta vez, quem contribuiu para a 'discussão' foi Misan Harriman, que respondeu a um artigo do MailOnline que diz que Harry e Meghan Markle também alteraram a fotografia com que anunciaram a segunda gravidez em 2021.

Esta quarta-feira, 13 de março, o fotógrafo, de 46 anos, recorreu ao X (antigo Twitter) para negar tais acusações.

"Acabei de regressar à realidade após os Óscares e, infelizmente, há um artigo no Daily Mail a dizer que admiti que mexi no retrato que tirei ao Harry e à Meghan e com o qual anunciaram a gravidez.

Aparentemente, incorporei árvores e arbustos. E admiti isso num podcast chamado 'Private Passions'. Isto é de loucos. Fui entrevistado, penso eu, em 2022 pelo Michael Berkeley", afirmou.

Misan explicou que apenas usou uma ferramenta tecnológica para que pudesse ter acesso ao iPad dos duques de Sussex (e captar o retrato), uma vez que tendo em conta que era tempo de pandemia não podia captar a imagem pessoalmente.

Recorde-se que na entrevista em questão, Michael perguntou a Misan se o casal estava mesmo debaixo de uma árvore, algo que este nunca confirmou ou desmentiu.

"Qualquer menção a arbustos e árvores veio da pessoa que estava a fazer a entrevista, não da minha boca. Fiz o meu melhor para ignorar e focar-me sobre aquilo que queria falar", diz, por fim.