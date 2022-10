O príncipe Harry e Meghan Markle são considerados pobres segundo os padrões de Hollywood.

Quem o diz é a biógrafa real Tina Brown, autora de 'The Diana Chronicles' e 'The Palace Papers'.

A especialista comentou a notícia de que o casal estaria à procura de uma nova casa em Hope Ranch, uma comunidade a poucos quilómetros de onde vivem atualmente (em Montecito).

"Não é muito agradável estar no fundo da lista de celebridades por não ter dinheiro suficiente. É um jogo totalmente diferente estar com pessoas super ricas", afirmou em declarações no Henley Literary Festival.

"Em Montecito, onde vivem, a mansão deles de 14 milhões de euros é uma casa humilde quando comparada à de outras pessoas", sublinha.

Importa notar que Brown foi uma das últimas pessoas a ver Diana, princesa de Gales, antes da trágica morte. As duas almoçaram em Nova Iorque no verão de 1997.

