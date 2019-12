Os duques de Sussex - que estão de férias no Canadá com o filho, Archie, e a mãe de Meghan, Doria Ragland - tentaram reservar uma mesa no Deep Cove Chalet, em North Saanich, mas o chef e proprietário Pierre Koffel recusou o pedido, devido à segurança que seria necessária para receber os membros da realeza.

A mulher do chef e também proprietária do restaurante, Bev Koffel, foi quem revelou ao Vancouversun.com que o marido recusou a reserva e explicou os motivos da decisão.

"Vamos ver o que acontece. Deixem que eles tenham paz e sossego. Desejo-lhe toda a privacidade que possa ter. Eles merecem isso", acrescentou.

