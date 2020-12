O príncipe Harry e Meghan Markle estão determinados em dar um irmão ao filho, o pequeno Archie Harrison.

Segundo a revista Ok, os duques de Sussex estão a tentar ter outro filho, depois Markle ter sofrido um aborto espontâneo no verão deste anos. Na altura, Meghan decidiu explicar o sucedido através de uma carta que escreveu para o The New York Times e a verdade é que a reação das pessoas encorajou o casal a expor-se mais publicamente.

"O Harry tem sido um apoio fundamental para a Meghan, e o contrário também", revelou uma fonte à publicação.

"Eles tornaram-se mais fortes do que nunca. Estão determinados a ultrapassar isto e a tentar outro bebé o quanto antes. Mas mais do que tudo, há que destacar que eles pertencem um ao outro, como almas gémeas", acrescentou.

Será que para o ano a família irá crescer?

