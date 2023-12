O príncipe Harry, Meghan e os filhos Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois, acabaram de regressar aos Estados Unidos após uma 'escapadela' de uma semana na Costa Rica, onde desfrutaram de praias paradisíacas e de uma impressionante vegetação tropical.

A família esteve alojada na Playa Carrillo, na província de Guanacaste, famosa pelos seus complexos turísticos.

Segundo confirmou a Direção-Geral de Migrações e Imigração ao jornal local, Costa Rica Hoy, os duques chegaram no dia 14 de dezembro e deixaram o local na última quarta-feira, dia 20.

De recordar que a possibilidade de os Sussex passarem o Natal no Reino Unido com a família real britânica tinha sido levantada e surgiu na imprensa estrangeira a ideia de que estariam dispostos a aceitar um convite do Palácio, algo que neste momento parece muito pouco provável de acontecer. O Daily Mail destaca que o casal e os filhos não irão estar em Sandringham este ano e que, certamente, ficarão nos Estados Unidos com os filhos.

