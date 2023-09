Entre 9 e 16 de setembro, o príncipe Harry esteve em Dusseldorf, na Alemanha, para presidir aos Invictus Games, evento desportivo criado pelo duque de Sussex em 2014.

Alguns dias após o início do evento, Meghan Markle juntou-se ao marido e quando se pensava que os dois tinham regressado aos Estados Unidos depois de terminada a competição... sabe-se que afinal isso não era verdade.

De acordo com a Nova Gente, os duques de Sussex fizeram uma paragem no Alentejo, mais concretamente em Melides, antes de regressarem à Califórnia.

Esta estadia em Portugal deverá ter sido motivada por uma visita do casal à princesa Eugenie, prima do príncipe Harry, com quem sempre manteve uma excelente relação.

Atualmente, a filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson tem vivido entre Portugal e Inglaterra, uma vez que o marido, Jack Brooksbank, trabalha atualmente no departamento de Marketing e Vendas do Costa Terra Golf & Ocean Club, situado naquele município de Grândola.