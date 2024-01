Harry e Meghan reapareceram em público de surpresa na Jamaica.

Esta terça-feira, dia 23 de janeiro, os duques de Sussex marcaram presença na passadeira vermelha do Caribe Theatre, em Kingston, onde teve lugar a estreia do filme 'Bob Marley: One Love'.

Numa fotografia partilhada pelo primeiro-ministro do país, Andrew Holness, no Instagram, podem ver-se Harry e Meghan sorridentes.

Para a ocasião, a duquesa optou por um look totalmente em preto, com um vestido de alças finas e o cabelo apanhado num coque baixo. Já o príncipe usou fato, mas sem gravata.



© Instagram

