Halsey e Alev Aydin estão separados após dois anos de namoro. De acordo com o Page Six, que teve acesso aos documentos judiciais, a cantora está a pedir para ficar com o filho, deixando, ainda assim, o 'ex' continuar a fazer parte da vida do menino.

Halsey pede para que as despesas sejam conjuntas e que a custódia possa ser partilhada, com Alev Aydin a ter o direito de visitar a criança.

Juntos são pais do pequeno Ender, de um ano, e o pedido para ficar com a custódia foi feito no passado dia 5 de abril.

O fim da relação não foi comentado oficialmente por Halsey e Alev Aydin. No entanto, uma fonte próxima garante que o agora ex-casal está a dar-se bem.

"A separação é totalmente amigável e eles são pais em conjunto, eles vão criar o filho juntos", destacou a fonte ao Page Six na terça-feira, explicando ainda que a cantora deu entrada com o processo porque vai sair em digressão e precisa dessa "formalidade para que possa levar o filho".