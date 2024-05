Nesta relação, o ténis será, certamente, o tema dominante. Jannik Sinner e Anna Kalínskaya são mesmo namorados e os fãs desta modalidade desportiva ficaram em êxtase com a novidade.

Sinner, o número dois do ténis a nível mundial, preferiu não continuar a esconder o romance com Kalínskaya, a número 26 do mundo.

"Não gosto muito de falar sobre a minha vida privada... Mas, sim, estou com a Anna. Não irei dizer mais nada sobre o assunto", fez notar, em declarações prestadas ao Gazzetta dello Sport.

Jannik Sinner, de 22 anos, tem nacionalidade italiana, enquanto que Anna Kalínskaya é russa e tem 25 anos. Veja na galeria fotografias dos dois atletas.

