A Garota Não, nome artístico de Cátia Oliveira, foi uma das premiadas da 27.ª gala dos Globos de Ouro, que aconteceu esta noite de domingo, 1 de outubro, no Coliseu dos Recreios. A cantora, de 39 anos, subiu ao palco com um papel na mão que fez questão de ler. No final, 'arrancou' sentidos aplausos.

Num discurso que durou cerca de um minuto, A Garota Não deixou várias críticas à sociedade atual, bem como a algumas decisões políticas, sem esquecer as altas taxas de juro no crédito à habitação.

A artista levou assim para casa o Globo de Ouro de Melhor Intérprete na categoria de Música, mas conquistou, também, o prémio do melhor discurso da noite, caso ele existisse.

Confira abaixo o poema lido por A Garota Não.

"Vivemos o tempo dos Budas, das flores de plástico e das cómodas douradas

E rimos muito alto, por cima da música alta das esplanadas

Vivemos o tempo da kombucha, do coaching, das soft skills e da gratidão

Saibamos agradecer aos bancos os juros que nos cobram na habitação

Vivemos o tempo mais corrido de sempre

Das metas, dos objetivos, do 'nem que me esfarrape'

Não há esforço que não valha a pena, seremos todos Luft, Tap

Vivemos tempo de maioria absoluta, de posso e mando, de meritocracia

O mérito mede-se a partir dos dentes, das notas do colégio ou da demagogia?

Obrigada por esta oportunidade, um Globo de Ouro nas mãos de um ser tão falho

Há quem tenha muita sorte

A sorte, a mim, tem-me dado muito trabalho"

