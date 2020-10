Amber Rose, de 37 anos, esteve no podcast 'No Jumper', esta semana, e não passou a ideia de que ficou com qualquer influência positiva do 'ex', Kanye West, muito pelo contrário. Aliás, diz que o rapper a "intimidou".

Amber mostrou-se "indiferente" às últimas notícias do rapper sobre as publicações que fez no Twitter, que teriam sido uma 'consequência' do transtorno bipolar.

"Eu realmente não penso nele assim", disse Amber. "Para mim, é só um homem com quem namorei há dez anos. Não sinto uma conexão de, por exemplo, preocupação. Isso não é da minha conta. O que ele faz é um assunto para a mulher dele", acrescentou, referindo-se a Kim kardashian.

Rose e West mantiveram uma relação entre 2008 e 2010. Anos após terem terminado, em 2015, o rapper alegou no 'The Breakfast Club' que tomou 30 banhos depois de ter acabado com Amber e antes de começar a namorar com Kim.

Sobre tais comentários, Amber disse: "Não sei se ele diz essas coisas para deixar a mulher mais confortável, mas para me envergonhar e dizer que precisava de 30 banhos...".

Atualmente numa relação com Alexander Edwards, e mãe de dois filhos, a artista acrescentou que o estilo de vida e maneira de ser de West não era o seu "tipo de pessoa". "Eu gosto de pessoas simples e fixes", destacou. "Gosto de pessoas compassivas", acrescentou.

Rose confessou ainda que recebeu vários ofertas de editoras para publicar livros para destruir o 'ex', mas não aceitou nenhuma porque quer "vingar-se" dele. "Ele escolheu-me há dez anos", disse sobre West. "Há dez anos que ele me intimidou", partilhou.

