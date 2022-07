Gabriela Barros encontra-se de férias no Brasil na companhia do namorado, Miguel Thiré. Na sua conta oficial de Instagram, a protagonista da série 'Pôr do Sol' partilhou um percalço que se repete sempre que viaja com Miguel para um local paradisíaco.

"Já é tradição nossa chegarmos a qualquer destino de férias e as previsões de sol quente e abafado, transformarem-se num dilúvio apocalíptico", nota.

"Ontem o nosso guia olhou para o céu já enevoado e disse: 'naaaaa já já isso abre! É sempre assim. Vamos terminar a trilha com sol!…' eu e o Miguel olhámos um para o outro e pensámos: 'coitadinho… mal sabe ele que assim que entramos de férias, é chuva na testa garantida!'. E para não variar, assim foi", relata.

"No final do dia, já todos encharcados, o guia disse: 'CARACAAAA mano! Eu nunca vi esse tempo ficar assim o dia inteiro. Realmente, vocês juntos, são uma força da natureza!'. Não fui eu que o disse mas eu também acho!", completa.

Leia Também: Oceana Basílio faz desabafo: "O julgamento de outros nada interessa"