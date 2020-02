Em casa de Gwen Stefani, esta sexta-feira, 28 de fevereiro, foi dia de festa. Isto porque o filho mais novo, Apollo Bowie, completou mais um ano de vida. Uma data que a mãe 'babada' fez questão de assinalar nas redes sociais.

"Há seis anos Deus abençoou-nos com este anjinho", escreveu a artista na legenda de uma fotografia que partilhou na sua página do Instagram, onde o menino surge no meio dos pais.

Por sua vez, o pai do menino, Gavin Rossdale, escreveu na mesma rede social: "O meu amor completa seis anos - magia, alegria e nutella sem fim - Apollo, amamos-te muito".

Recorde-se que Gwen e o ex-companheiro, Gavin Rossdale, são ainda pais de Kingston, de 13 anos, e Zuma, de 11.

