Paula Neves celebrou, no final da semana passada, o 19.º aniversário de casamento com Ricardo Duarte. Aproveitando o fim de semana, o casal comemorou a data com uns dias românticos no Alentejo e partilharam tudo com os fãs.

A atriz publicou fotografias de vários detalhes da estadia, mostrando-se deliciada com a experiência.

"Uns dias fantásticos num sítio muito especial. É tão bom namorar no Alentejo", afirmou.

Veja as imagens na galeria.

