Guillaume Lalung, o namorado de Rita Pereira, juntou-se à onda de protestos contra o racismo que se acentuou após a morte de George Floyd - o afro-americano que perdeu a vida no passado dia 25 de maio na sequência de atos violentos de um polícia.

O caso despontou protestos por toda a parte, nos Estados Unidos, enquanto o resto do mundo se unia nas redes sociais com mensagens de empatia e apelos para que a luta pela igualdade prevaleça.

Com isto, o DJ mostrou-se solidário com todas as vítimas de racismo, incluindo-se nesse grupo.

"Se vocês estão cansados de nos ouvir falar em racismo, imaginem como nós estamos cansados de o viver", lê-se numa publicação realizada este domingo.

Estas palavras contaram com o apoio de milhares de seguidores, de entre os quais o cantor Nelson Freitas.

