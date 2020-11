Grávida pela primeira vez, a princesa Eugenie tem lidado com as emoções desta fase tão simbólica e em simultâneo com a conjuntura do Reino Unido, que entra amanhã, dia 5, no segundo período de confinamento. Contudo, tem-se mantido ativa tanto quanto pode e, mesmo em casa, continua a trabalhar.

Esta terça-feira, dia 3, a filha do príncipe André fez uma pequena aparição pública numa reunião virtual para a organização Anti-Slavery Collective, que Eugenie fundou em 2017, juntamente com Julia de Boinville.

O momento foi registado para as redes sociais, como pode ver abaixo.

