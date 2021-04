À espera do terceiro filho, Rita Mendes foi convidada no programa 'Dois às 10' desta terça-feira, dia 13, para falar sobre a fase feliz que vive ao lado do companheiro, Gui de Campos Luís.

Já no quarto mês de gestação, a DJ não deixou de dar destaque à enorme barriguinha e acabou por exibi-la, orgulhosamente, em direto.

O casal espera o primeiro filho em comum e que vem juntar-se a Luís, de 10 anos, e Matilde, de oito, que nasceram frutos de relacionamentos anteriores de Rita Mendes.

