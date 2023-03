Gabriela Barros aproveitou o Dia Internacional da Mulher, assinalado esta quarta-feira, 8 de março, para anunciar que está grávida de uma menina.

"Aproveitando a ocasião e a celebração do dia, nada mais propício do que contar que vem daqui mais uma menina com M de mulher bem grande", revelou através do Instagram.

"Que privilégio ser uma de nós. Temos uma força e um poder inigualável então quando juntas, pode ser mesmo explosivo! A todas as mulheres da minha vida, obrigada por me inspirarem tanto sem sequer saberem. Feliz #diadamulher a todas, hoje e todos os outros 364 dias de todos os anos que estão por vir", completou.

Gabriela Barros, recorde-se, está grávida do primeiro filho, uma menina, que nasce da relação de longa data com o ator brasileiro Miguel Thiré.

